A atriz que surfou contra a maré de ‘Travessia’

Clara Buarque já atuou nas séries Tudo Igual… SQN e Tá Tudo Certo, da Disney, e está no ar na novela Travessia. A jovem de 24 anos é dividida entre a Bahia e o Rio de Janeiro e tem nomes imponentes na família. É filha do cantor Carlinhos Brown e neta do cantor Chico Buarque e da atriz Marieta Severo. Se a produção das 9 da TV Globo não agradou a audiência, ao menos é notório que Clara se destacou em meio à fraquíssima trama – um ponto alto, há de se louvar. Em conversa com a coluna, ela reflete sobre a estreia na TV aberta, família e nova fase da vida, morando sozinha e valorizando os seus longos cachos.

O que há de diferente em fazer novelas? Acho que já ter feito duas séries antes, uma delas com duas temporadas, e um filme, foi muito bom para eu poder me sentir mais preparada e com bagagem para estar em novela. Na TV não é tempo real, mas é quase, tudo é mais ligeiro, né?. Você grava essa semana e semana que vem já está lá.

Foi natural esse caminho da arte ou pensou em outra profissão? Pensava que faria Serviço Social ou Psicologia. Só que no fundo sempre soube que seria artista. E fiz um pouco de faculdade de dança, depois parei a faculdade para focar em artes cênicas. A partir disso fui emendando um trabalho no outro. Me encontrei.

Sente o peso do seu sobrenome? A minha família é minha base, meu pai e meus avós são as minhas maiores referências. Tenho esse DNA, essa veia artística muito forte, é orgulho enorme para mim.

Faz terapia? Faço sim. As pessoas são únicas, né? Por mais que tenha um DNA bem artístico, cada um é único, cada um tem sua história, cada um tem sua trajetória. E estou fazendo a minha da minha forma.

O seu pai assiste à novela? Tem ciúme de cenas mais ousadas? Ele não consegue acompanhar. Mas… pai é pai né. Mas ele entende.

Você expõe nas redes a boa relação com a sua avó Marieta. Que dicas ela te dá? A gente troca muito sobre a vida. Eu ligo muito para ela e desabafo, a gente troca bastante sobre o estar dentro dessa profissão. Ela é um grande porto seguro para mim. Ela ficou muito feliz (com a novela). Minha família no fundo já sabia do meu potencial, só faltava eu acreditar.

E com seu avô, Chico, ele assiste à novela? É bem reservado. Eu troco mais com a minha avó, que além de atriz, é mulher.

Como foi a decisão de morar sozinha? Eu já queria há muito tempo morar sozinha, esse sonho está se realizando agora. E tem prós e contras. Sinto saudade, às vezes, da casa da minha mãe. Mas estou muito feliz. Eu que decorei tudo. Tudo assim do meu jeitinho. Faço tudo sozinha. É bom ter seu cantinho de paz.

Como tomou a decisão de fazer a transição capilar? Eu estava no momento de me reconectar comigo mesma, de me conectar às minhas raízes. E isso vem de dentro para fora, e também de fora para dentro. Me reconhecer. A transição era peça-chave para isso. Foi um processo importante. Pode parecer coisa boa, mas a transição capilar é um ato de coragem, admiro todas as mulheres que já fizeram. Não vivo mais sem meus cachinhos, amo meu cabelo e me identifico mais comigo desse jeito, me conecto muito mais. Porque alisei meu cabelo para caber num padrão que, hoje em dia, vejo que não tem nada a ver comigo.

E o que pensa em fazer com o fim da novela? Bom, esse ano vai estrear bastante coisa. Tem a segunda temporada da série da Disney Plus, a Tá Tudo Certo. A gente gravou no final de 2021. Também Ó Pai, Ó 2, o filme. Estou animada com a estreia desses projetos e espero que em breve venham mais novelas.