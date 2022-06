A atriz que quer o posto de Viviane Araújo como rainha do Salgueiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A mais querida rainha de bateria do carnaval carioca na atualidade já pensa em parar de desfilar. Aos 47 anos e grávida de seis meses do primeiro filho, Viviane Araújo vem falando que chegou a hora de pendurar o salto alto. Por conta disso, já tem pretendentes famosas de olho no seu reinado. O papo que ronda a quadra do Salgueiro, escola de samba da Zona Norte do Rio, é que Deborah Secco está “seca” de vontade para ocupar o lugar de Vivi. Secco foi rainha da Grande Rio em 2004 e, neste carnaval, foi musa do camarote Allegria, sendo vista várias vezes desfilando à frente das escolas. De qualquer forma, o projeto de Viviane é tentar se manter no posto até 2023, quando aí sim faria uma despedida em grande estilo. Nos próximos meses tem eleição de nova presidência no Salgueiro, o que pode embaralhar o quadro sucessório. La Secco precisará esperar um pouco mais.