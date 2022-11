A atleta brasileira com o maior número de inscritos do OnlyFans

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A líbero do Osasco Key Alves não para de bater recordes. Depois de atingir a marca de 6 milhões de seguidores no Instagram, hoje ela fez uma postagem anunciando que teve o maior número de inscritos do OnlyFans BR em 2022, entre os meses de julho a outubro. Ela também já é considerada a maior atleta de vôlei com maior quantidade de seguidores no mundo nesta plataforma – site de conteúdo adulto com postagem de fotos sensuais.

“Desde pequena falava para os meus pais que eu seria conhecida mundialmente e não foi nada fácil na verdade a intenção disso tudo é que as pessoas do mundo inteiro conheçam quem sou eu e não o que falam de mim. Eu conquistei o mundo saindo de casa com 14 anos e com a simplicidade e humildade que meus pais me ensinaram a tal da essência e isso nunca vai mudar! Isso é só o começo, obrigada meu Deus, obrigada mundo”, postou ela.

Key Alves identificou que há uma forma de monetizar a sua imagem através do digital. “Quem não souber trabalhar sua imagem no digital, estará deixando dinheiro na mesa. O OnlyFans foi uma forma que ela encontrou, mas a principal que os atletas usam são as oportunidades junto ao mercado publicitário”, explica Bernardo Pontes, sócio da Alob Sports, agência de marketing de influência focada no esporte.

Apesar de ter o esporte como prioridade, Key Alves viu a plataforma como uma nova forma de renda e fatura uma média de 100 mil reais por mês – ela calcula faturar 50 vezes mais com o OnlyFans do que com o vôlei. “O digital tem uma força grande de conexão e poder de monetização, isso todos tem acompanhado, mas acredito que cada vez mais vai profissionalizar de uma forma que os dados gerados por cada influenciador será levado muito em conta, e quem souber vender e expor melhor terá uma posição diferente perante as marcas. Estamos criando um braço que é a TokenEasy, justamente para auxiliar os influenciadores a trazer novas receitas através de NFTs e projetos especiais”, avalia Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo.