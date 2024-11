A artista por trás do documentário sobre o Cais do Valongo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Estreia, nesta segunda-feira, 18, o documentário Pequena África, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. A obra, disponível no Globoplay e no Canal Futura, é apresentada por Maria Gal, 48 anos, que também faz a produção por meio da Move Maria, produtora fundada por ela. “Ter a responsabilidade de falar de nossas memórias, como no documentário Pequena África, trazendo diversidade através do audiovisual, é um dos meus propósitos. E receber essa incumbência de uma das maiores instituições do país, que é a Mover, e de grandes empresas que fazem parte dela, é uma missão que me deixa muito honrada”, conta Gal à coluna GENTE.

Pequena África mergulha na história e no legado da região do Cais do Valongo, na Zona Portuária do Rio, conscientizando as pessoas sobre a importância do lugar, que foi o maior porto de navios negreiros da América Latina. Para a atriz, o documentário ganha ainda mais importância quando se fala do Brasil como o quinto país do mundo que mais consome audiovisual. “País que concentra a maior quantidade de negros fora da África, somando 56% da população e que, contraditoriamente, ainda vemos uma discrepância dessa realidade na TV, no cinema e nos cargos de liderança das grandes empresas”, conclui.