Pesquisadores encontram âmbar na Antártica: o que isso significa?

VEJA Mercado – quarta, 13 de novembro

O risco de os juros baterem 14% ao ano e entrevista com Étore Sanchez

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quarta-feira, 13. Os partidos políticos PT, PCdoB, PDT e PSOL assinaram um manifesto conjunto em que protestam contra a pressão do mercado financeiro pelas propostas de cortes de gastos públicos. Os partidos ainda se dizem contra as reduções em programas sociais e falam em “chantagem e hipocrisia”. O documento diz ainda que o mercado financeiro não pode ditar as regras do país. No Azerbaijão para representar o Brasil na cúpula da COP 29, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, tentou mais uma vez tranquilizar os investidores. Ele afirmou que as reuniões sobre o pacote têm sido proveitosas e que o presidente Lula deixou claro que cumprirá rigorosamente o arcabouço fiscal, que tem como meta zerar o déficit em 2024 e 2025. Alckmin disse ainda que o país vai ter uma política fiscal rigorosa que vai permitir um desenvolvimento econômico com taxas de juros menores. O presidente Lula pediu “cumplicidade” do Legislativo e do Judiciário no ajuste fiscal depois de convocar o ministério da Defesa para as discussões. O fato é que alguns bancos e corretoras — como a Ativa Investimentos — projetam que a taxa Selic pode bater a marca dos 14% ao ano no primeiro semestre de 2025 por causa da incerteza fiscal. O IBGE identificou um crescimento aquém do esperado do varejo em setembro e novos dados dos serviços também mostram o desafio de o crescimento econômico se perpetuar diante de um cenário de inflação mais alta e juros nas alturas. Diego Gimenes entrevista Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.