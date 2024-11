A quebra de protocolo na final do ‘Masterchef Brasil 2024’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A temporada que marcou os 10 anos do MasterChef Brasil chegou ao fim na noite desta terça-feira, 12. O potiguar José Roberto foi o grande vencedor, o primeiro campeão nordestino do reality, com uma prova que reuniu pratos autorais dos finalistas. O episódio também contou com momentos de quebra de protocolos, como quando Giorgia Paladini, a vice-campeã, provou a comida do adversário e até emprestou um ingrediente para ele.

Na hora de finalizar as entradas, o prato de José – um pirão de castanhas com caju e chips de banana-da-terra – foi bastante elogiado pelos integrantes do mezanino. Devido as reações, Giorgia pediu para provar também e enalteceu o trabalho do cozinheiro, arrancando risadas de quem acompanhava a disputa.

Após a compra no mercado para o prato principal, a esposa de José Roberto perguntou se ele havia pego o camarão. O cozinheiro, então, se deu conta de que não estava com o ingrediente. “Eu esqueci. Mas eu vou fazer com peixe”, disse. Na preparação, Giorgia limpava os seus camarões e ofereceu para o adversário: “Era camarão que você queria? Você quer fresco ou seco?”. Ele aceitou e os convidados do mezanino bateram palmas. A atitude da cozinheira foi questionada pelos jurados. “Você daria, Jacquin?”, perguntou Henrique Fogaça. “Não”, disse o chef francês.

Para julgar a sobremesa, a equipe recebeu o premiado chef de confeitaria Diego Lozano e, pela primeira vez, contou com quatro jurados para o prato final. Ele será um dos jurados do MasterChef Confeitaria, que estreia no dia 19 de novembro, na Band.