Ex-participantes do ‘Masterchef’ revelam os tensos bastidores de gravações

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Insônia, ganho de peso, ansiedade, pressão com o inesperado, zero contato com os chefs jurados… Os bastidores do mais longevo programa televisivo de competição gastronômica na TV aberta, o Masterchef, da Band, alimentam a imaginação do público, tal como o faz salivar pelas receitas que vão ao ar a cada terça-feira, há dez anos. Esse é o assunto do programa semanal da coluna GENTE – disponível no canal da VEJA no Youtube, no streaming VEJA+ e também na versão podcast no Spotify, que a partir dessa segunda-feira, 7, passa a ser gravado diretamente do Casacor Rio. Com estreia do cenário, no espaço da arquiteta Ana Cano, um bate-papo com as chefs Heaven Delhaye e Dayse Paparoto – projetadas a partir de participação no Masterchef.

Dayse foi a primeira campeã do MasterChef Profissionais, em 2016. No final de 2022, abriu o restaurante que leva sua assinatura: o Paparoto Cucina, marca que já tem duas unidades em São Paulo e entrou para a lista de recomendados do Guia Michelin 2024. Heaven está à frente dos restaurantes D’Heaven, Heaven Cucina e Nonna Per Heaven no Rio, além do Bob Esponja Burguer & Restaurante em São Paulo. Ela participou do MasterChef Profissionais 2018; e no mês passado assinou o Gourmet Square, espaço dedicado à gastronomia no Rock in Rio.

Em conversa com a coluna, as chefs recordam momentos marcantes do reality que projetou seus nomes na cena gastronômica; falam de curiosidades dos bastidores da atração, que acaba de completar dez anos no ar; e trocam impressões sobre a profissão, cada vez em voga graças ao sucesso de programas culinários na TV. “O estresse é sentido por todo mundo junto. Depois que abre a porta, a gente entra em fila indiana no estúdio”, conta Dayse. “Tem que pensar a receita em três minutos e já com foco em impressionar os chefs. Eu ficava tão nervosa para resolver e fazer tudo na cabeça, que esquecia até ovos para uma sobremesa”, continua Heaven. Sobre as consequências da competição, elas detalham: “Depois que terminou a gravação, engordei dez quilos de tanto estresse. Dá insônia no período da competição… A gente chegava oito da manhã e saía dez da noite”, diz Dayse. “A vida da gente fica focada nisso. Não era ‘liga a câmera e começa’. Era uma imersão initerrupta”, conclui a amiga. Assista ao programa a seguir.

O programa é gravado diretamente do Casacor Rio, no shopping Fashion Mall, no espaço da arquiteta Ana Cano; e conta com captação de imagens de Adaga Midia Businness.

