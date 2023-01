A antipatia de Gabigol com fãs em show de samba

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gabigol se negou a tirar fotos com quem se aproximava com celulares na mão, durante a apresentação de Thiaguinho na Barra da Tijuca, nesta quarta-feira, 11. Cercado de três amigos que tentavam brindá-lo do assédio – a maioria, mulheres – o jogador do Flamengo fechou a cara quando um grupo mais insistente disser que seria “algo rapidinho”. Ele ainda tentou explicar que estava ali para se divertir e relaxar, mas, com a repetida tentativa de fãs, cruzou os braços e fez cara de poucos amigos. Xii…