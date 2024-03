A ‘alegria’ de Janja ao acompanhar Lula em visita de Macron

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A primeira-dama Janja compartilhou nas redes sociais a visita dela à comunidade ribeirinha da Ilha do Combú, em Belém, onde acompanhava a agenda de Lula (PT) e do presidente francês Emmanuel Macron. No vídeo, dentro de um barco, ela sorri com uma taça de suco de bacuri, fruto típico da região amazônica, na mão.

“Vou falar baixinho porque o presidente Lula e o presidente Macron estão gravando um vídeo e a gente está navegando aqui, indo para ilha do Combú, conhecer uma comunidade ribeirinha. Eu estou muito emocionada, porque essa foi uma ideia que nasceu de uma conversa e eu tô muito feliz que deu tudo certo! Eu tô aqui tomando um suco de bacuri, que eu amo, fruta da Amazônia. Isso aqui é uma preciosidade, uma joia pro mundo. E a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso aqui. A COP-30, ano que vem, 2025, vai ser aqui em Belém, e vai ser tudo muito lindo”, disse Janja. Os políticos visitaram a comunidade ribeirinha e posaram para fotos em meio a natureza.