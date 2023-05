A ajuda de psicanalista para Mariana Ximenes fazer vilã em novela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mariana Ximenes, 41 anos, vive a vilã Gilda em Amor Perfeito, novela das 6 da TV Globo. No folhetim de época, que se passa em uma cidade fictícia no interior de Minas Gerais, ela tem uma rivalidade com Marê (Camila Queiroz). “Eu fui no texto, mas claro, buscando referências. Tenho uma pastinha no meu telefone com fotos de figurinos, cabelos, gestual, atitudes, como levantar, como sentar. E trabalho sempre com a psicanalista Kátia Achcar. Ela trabalha com perfil psicológico do personagem, me ajuda na construção do perfil. A gente senta, entende o texto e trabalha em cima dele, dando uma olhada, perfumando toda a personagem”, conta.

Mariana cita que, entre suas inspirações, está a atriz Rita Hayworth, que estrelou o filme Gilda, de mesmo nome de sua personagem. Sobre as redes sociais, ela assume que gosta de acompanhar as reações dos seguidores. “A gente sempre fica curioso, porque faz para o público, nosso trabalho depende do público e, é claro, eu estou ali antenadinha”.