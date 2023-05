A acalorada chegada de Lana Del Rey ao Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lana Del Rey desembarcou na manhã desta quinta-feira, 25, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ela é uma das grandes atrações do festival MITA, que acontece nos dias 27 e 28 no Rio e depois em São Paulo, nos dias 3 e 4 de junho. A cantora americana atendeu a diversos fãs na chegada ao país, tirou fotos e até cantou trechos de músicas no aeroporto. O detalhe é que a artista está há quatro anos longe dos palcos e escolheu o Brasil para o seu retorno. O público reagiu da melhor maneira…

Fãs cantando “Video Games” com Lana Del Rey no aeroporto do galeão. Rj ❤️ pic.twitter.com/f5W0fgN62q — Lana Del Rey World (@LDRWorld1) May 25, 2023

