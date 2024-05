‘Uma Ideia de Você’: filme com Anne Hathaway engrossa onda das fanfics

Coberto de tatuagens joviais, um cantorzinho de 24 anos brilha no palco do festival Coachella. No meio da apresentação, porém, avisa os colegas de boyband que deseja alterar o repertório, trocando um hit por uma canção romântica. Ele então se derrete ao microfone, prende o olhar numa fã afortunada, e uma grande história de amor começa. A fantasia remete aos sonhos que milhares de meninas nutriam por Harry Styles nos tempos do One Direction — mas o jovem artista tem outro nome, Hayes Camp­bell (Nicholas Galitzine), e a sortuda é Solène (Anne Hathaway), mulher de 40 anos que só estava lá para acompanhar a filha adolescente. As semelhanças com a realidade não são por acaso: estreia do Prime Video, o filme Uma Ideia de Você vem de uma fonte que se mostra altamente rentável para Hollywood: as fanfics.

Literatura amadora popularizada em sites gratuitos, a fan fiction (ou ficção de fã) consiste em histórias que fazem releituras de personagens conhecidos ou criam enredos inéditos a partir de figuras públicas. A prosa varia de qualidade, do extremo cafona ao razoável, mas uma constante é a franqueza sobre os desejos de suas auto­ras — e, logo, leitoras. Exemplos são o fenômeno Cinquenta Tons de Cinza, advin­do de Crepúsculo, e os livros da série After, também inspirada por Styles, que acumula mais de 700 milhões de leituras no site Wattpad. Ambos os trabalhos foram resgatados pelo mercado editorial e resultaram em adaptações cinematográficas de receita milionária — mas qualidade pífia.

Como provou o insosso Cinquenta Tons de Cinza, o sucesso das fanfics logo extrapolou o segmento juvenil, chamando a atenção de mulheres adultas — público cativo de melodramas sensuais. Assim a escritora Robinne Lee teve a sacada de ouro por trás de Uma Ideia de Você, publicado como livro em 2017. Após descobrir que o britânico Styles havia namorado a apresentadora Caroline Flack, dezesseis anos mais velha, ela criou o mocinho popstar de sua história e decidiu narrar os obstáculos enfrentados por uma mulher divorciada rumo a uma nova vida sexual e amorosa.

Ao dispensar os piores cacoetes das fanfics, como relacionamentos abusivos e ingenuidade excessiva, a autora produziu o melhor expoente do filão até o momento — que não tardou a chamar a atenção de Anne Hathaway e do diretor de comédias Michael Showalter. O filme não nega o dramalhão, mas se revela uma trama romântica palatável, graças, em larga medida, ao carisma de Hathaway. Na pele da sonhadora madura que renasce com um jovem amor, ela mostra que a tietagem explícita tem lá seu valor.

2024-05