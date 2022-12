Três séries inéditas que prometem chacoalhar o streaming em 2023

O ano de 2023 promete grandes estreias nas plataformas de streaming. Entre os destaques estão novas temporadas de produções badaladas, como The Mandalorian, You, Succession e The Witcher. Mas os espectadores também receberão séries inéditas que prometem conquistar espaço na agenda de novos fãs. Confira:

A Vida Mentirosa dos Adultos (Netflix)

Quando: 4 de janeiro

A aguardada adaptação do livro de Elena Ferrante estreia logo na primeira semana do ano, com uma história que contrapõe as belezas e desigualdades de Nápoles. Situada na cidade italiana na década de 1990, a trama acompanha uma adolescente que cresceu na área abastada da cidade e retoma o contato com a tia, odiada pelos pais, que vive na parte pobre. Ela quer entender suas próprias raízes, mas acaba deflagrando uma série de conflitos familiares.

The Last of Us (HBO Max)

Quando: 15 de janeiro

Continua após a publicidade

Adaptada do videogame famoso de mesmo nome, a série é uma das grandes apostas da HBO para 2023. A trama se passa 20 anos após a civilização ser destruída por um fungo que transforma as pessoas em uma espécie de zumbi. No cenário pós-apocalíptico, Joel (Pedro Pascal) é contratado para levar a jovem Ellie (Bella Ramsey), de 14 anos, de uma costa a outra dos Estados Unidos. A adaptação tem Craig Mazin, responsável pela premiada minissérie Chernobyl, como showrunner.

Invasão Secreta (Disney+)

Quando: primeiro semestre de 2023

Ainda sem data de lançamento definida, a série é uma das grandes apostas da Marvel para o próximo ano. A trama, inspirada nos quadrinhos, é ambientada 20 anos depois de Capitã Marvel, e é centrada na figura de Talos (Ben Mandelsohn), um skrull que não consegue mudar de forma. A história também trará de volta Samuel L. Jackson e Cobie Smulders para os papeis dos agentes da S.H.I.E.L.D., Nick Fury e Maria Hill, respectivamente.