Trailer de documentário inédito mergulha no assassinato de John Lennon

A Apple TV+ liberou nessa terça-feira, 28, o trailer de John Lennon: Assassinato sem Julgamento, série documental que vai mergulhar no crime que ceifou a vida do ex-beatle no dia 8 de dezembro de 1980. No vídeo inédito é possível ver entrevistas com testemunhas oculares do crime e pessoas envolvidas na investigação, além de imagens de arquivo da comoção com o assassinato de Lennon.

A produção chega ao streaming na próxima quarta-feira, 6, e é dividida em três episódios, incluindo fotos inéditas da cena do crime e detalhes da investigação e condenação de Mark David Chapman, assassino confesso do músico. Entre as pessoas ouvidas no documentário estão um motorista de táxi que testemunhou o tiroteio, um porteiro do edifício Dakota, onde Lennon residia com a família, que ouviu as últimas palavras do ex-beatle, o advogado de defesa do assassino e a psiquiatra que avaliou o caso e amigos próximos de Lennon e Yoko Ono.

Confira o trailer:

