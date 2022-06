‘Topa Tudo por Dinheiro’ mortal: Netflix produz reality de ‘Round 6’

Quando a série sul-coreana Round 6 estreou na Netflix em setembro do ano passado, só se falava nela e o sucesso foi imediato. O horror distópico chocou espectadores ao redor do mundo todo, hipnotizados pelas crueldades que o ser humano é capaz de cometer quando o que está em jogo é muito dinheiro. Borrando as linhas do ficcional, a gigante do streaming anunciou nesta terça-feira, 14, que irá produzir um reality show de competição baseado na trama em que o vencedor do jogo é o último a ficar vivo.

Squid Game: The Challenge (Jogo da Lula: O Desafio, em tradução livre) promete ser “a maior série de competição de realidade de todos os tempos”, em razão de seus números: assim como em Round 6, serão 456 jogadores disputando o prêmio de 4,56 milhões de dólares. O anúncio foi feito por Bela Bajaria, chefe de TV global da plataforma, durante o Banff World Media Festival e vem depois de a Netflix confirmar oficialmente, no domingo, 12, a renovação de Round 6 para uma segunda temporada.

Segundo a revista americana The Hollywood Reporter, os jogos propostos ao longo de dez episódios serão inspirados nos da primeira temporada da série original, com novas adições esperadas — com a exceção de que, provavelmente, o elenco não correrá risco de vida nesta versão. Quanto aos participantes, as inscrições estão abertas no site SquidGameCasting.com para pessoas de qualquer lugar do mundo, desde que falem e entendam inglês, já que as instruções serão dadas aos jogadores nesse idioma, através de alto-falantes.

Se o reality fizer sucesso, versões em outros idiomas poderão ser realizadas, a exemplo dos realities originais da Netflix The Circle e Casamento às Cegas. Resta esperar para saber quem serão os corajosos que, assim como as personagens de Round 6, toparão tudo por dinheiro no “inocente” desafio.

