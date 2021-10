‘Round 6’ se torna a série de maior audiência da história da Netflix

12 out 2021, 20h04

Por Marcelo Canquerino 12 out 2021

O série sul-coreana Round 6 se tornou o maior lançamento global da história da Netflix. Desde sua estreia, em 17 de setembro, a produção foi vista por 111 milhões de espectadores. Os números divulgados pela plataforma são baseados em métricas de contas que assistiram, pelo menos, dois minutos da série. Antes esse posto era ocupado por Bridgerton, que nos primeiros 28 dias contabilizou 82 de milhões de acessos ao redor do mundo. O feito mostra como a trama de tons sombrios conseguiu, rapidamente, cair nas graças do público e das redes sociais, se tornando a mais assistida em 94 países, entre eles o Brasil.

A trama conta a história de um grupo de pessoas endividadas que topam participar de um jogo mortal, na busca por um prêmio milionário. O fenômeno encosta em outro sucesso da plataforma, La Casa de Papel, com personagens desajustados, figurinos marcantes, e uma trama de fundo crítico. Round 6 ainda reforça a tendência sul-coreana de representar as agruras de um pacto social que não funciona, na onda do belíssimo e oscarizado filme Parasita.