Time comprado por Ryan Reynolds vence campeonato da 5ª divisão inglesa

O time Wrexham Football Club, comprado pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, venceu o campeonato da quinta divisão da Inglaterra, conquistando o acesso à quarta divisão neste sábado, 22. A vitória de virada do clube do País de Gales sobre o Boreham Wood foi celebrada até por William e Kate, príncipe e princesa de Gales. “Parabéns, Wrexham, um clube com uma história incrível, ansioso por um futuro muito emocionante na Liga de Futebol. Deixando o País de Gales orgulhoso”, escreveu o perfil oficial do casal no Twitter. O post foi assinado com a letra “w”.

Congratulations @Wrexham_AFC! A club with such amazing history, looking forward to a very exciting future back in the Football League. Doing Wales proud. W https://t.co/VGdF6GkFVw — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 22, 2023

Em uma partida que poderia facilmente ser roteiro de um episódio da série Ted Lasso, da Apple TV+, sobre um time azarão inglês, o Wrexham começou perdendo logo no começo, quando sofreu um gol do jogador Lee Ndlovu. Elliott Lee igualou o placar, e Paul Mullin decretou a virada ao marcar mais dois gols para o galês. A torcida do Wrexham invadiu o campo do estádio Racecourse Ground após o fim do jogo. O time não subia de divisão desde 2008.

Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram Wrexham para produzir uma série documental chamada Bem-vindos ao Wrexham, cuja primeira temporada está disponível no Brasil pelo Star+. Como a segunda temporada está em produção, a vitória entrará na próxima leva de episódios, ainda sem previsão de estreia.