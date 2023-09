‘Sex Education’: 3 tabus que a série quebrou ao longo das temporadas

Sex Education estreou na quinta-feira, 21, sua quarta e última temporada. A série britânica alcançou sucesso estrondoso na Netflix ao abordar a sexualidade na juventude de maneira aberta, educativa e sem quaisquer amarras ou estereótipos. Da autodescoberta ao combate à masculinidade tóxica, a produção perpassou uma gama de tópicos ao longo dos episódios, enquanto os espectadores acompanhavam o amadurecimento dos personagens. Relembre a seguir alguns dos tabus que a série retratou:

Masturbação feminina

Sex Education foi certeira ao dar visibilidade aos prazeres femininos, cujo retrato geralmente fica em segundo plano, em detrimento das experiências sexuais masculinas. Por meio principalmente da personagem Aimee (Aimee Lou Wood), a série explorou descobertas com o próprio corpo através da masturbação. “O orgasmo feminino é basicamente um mito enquanto você está no colégio, é tudo sobre o menino. Eles não tinham nenhuma vergonha em falar sobre masturbação, mas todas as meninas agiam como se nem soubessem o que era. Um completo tabu”, disse a atriz em uma entrevista a Teen Vogue. Na segunda temporada, a personagem ganhou destaque por ter sido vítima de assédio no transporte público, e a série lidou com o tema com delicadeza e empatia — sem esquecer, inclusive, de explorar como Aimee lidou com o trauma nos episódios seguintes. As outras personagens femininas da trama, claro, também lidaram cada uma com sua própria jornada de descoberta sexual.

Aborto

Protagonizado por Maeve (Emma Mackey), outro arco narrativo exemplar foi o do aborto, tópico altamente estigmatizado. Com sensibilidade, a série mostrou o passo a passo enfrentado pela jovem ao optar por não prosseguir com uma gravidez indesejada. O episódio em questão também combateu a desinformação, de certa forma, ao acompanhar a personagem durante as etapas em uma clínica, desde as orientações que ela recebe até a realidade do aborto em si, que se trata de um procedimento médico relativamente rápido e simples. Ponto positivo também é a maneira como Maeve acaba criando um laço com outras mulheres que conhece no local, encontrando suporte e calmaria no momento de ansiedade.

Gravidez na meia-idade

No final da segunda temporada de Sex Education, foi uma surpresa a revelação de que Jean Milburn (Gillian Anderson), mãe do protagonista Otis (Asa Butterfield) e na casa dos 50 anos, estava grávida. A própria personagem ficou em choque, já que, sendo uma especialista em sexualidade, sempre tomava os devidos cuidados — e, por ser uma mulher mais velha, as chances de engravidar eram baixas. Após lidar com o susto, Jean começa a se acostumar com a ideia de ser mãe novamente, e a família a se empolgar com a chegada do bebê. Além de acompanhar tensões e dificuldades comuns durante a gravidez — ainda mais desafiadoras na meia-idade –, a trama mostra as complicações enfrentadas por Jean durante o parto, precisando de cirurgia e uma longa recuperação. A série explora com veracidade como engravidar em uma idade mais avançada pode ser complexo, mas ainda assim possível — uma temática rara em produções audiovisuais.

