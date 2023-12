Sem os pais, Larissa Manoela se casa em cerimônia intimista

O ano de 2023 foi duro e agitado para Larissa Manoela – mas, agora, termina de modo otimista. A atriz e cantora de 22 anos, que se desligou dos pais publicamente, abrindo mão da fortuna conquistada ao longo de sua carreira iniciada na infância, se casou no domingo, 17, com o noivo André Luiz Frambach, 26. O relacionamento de um ano e meio foi um dos fatores que causou a quebra na família de Larissa, já que seus pais, Silvana e Gilberto, não aceitavam o namoro.

“Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser”, escreveu a atriz nas redes sociais ao divulgar imagens da cerimônia. O vestido foi assinado pelo estilista Lucas Anderi, que apostou em recortes de alfaiataria e mangas bufantes, modelo que, segundo a atriz, era o que ela sonhava desde os 15 anos de idade. Os pais de Larissa não participaram da cerimônia.

Histórico

No dia 20 de agosto deste ano, Larissa concedeu uma ampla entrevista ao Fantástico, na qual expôs a dura relação com a família e os danos financeiros sofridos. Sem ter poder sobre o próprio dinheiro, fruto de seu trabalho como atriz e cantora, iniciado aos 6 anos de idade, ela conta que tinha de implorar pela mesada e que chegou a ficar três meses sem plano de saúde, que não foi pago pelos genitores. A situação se complicou com as imposições da família contra André. Ao serem convidados para comemorar o Natal do ano passado com a família do noivo da atriz, Silvana respondeu de forma agressiva, chamando o rapaz de “macumbeiro” — o que a levou a ser indiciada na Justiça por intolerância religiosa.