Os números impressionantes do consumo da Geração Z de podcasts educativos

O Spotify identificou um aumento impressionante do consumo de podcasts educativos pela Geração Z (jovens de 15 a 24 anos), que tem buscado conhecimento através de programas como Fofoca Geopolitica, História em Meia Hora e Histórias em Inglês com Duolingo. Na quinta edição da pesquisa Culture Next, o relatório anual de cultura e tendências globais do Spotify Advertising, obtida em primeira mão por VEJA, as horas ouvidas pela Geração Z deste gênero aumentaram 80% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O interesse por programas com informações históricas também cresceu 70% entre 2022 e 2023. Isso mostra que os podcasts têm ganhado força e vêm mudando a forma como os jovens aprendem. Ainda de acordo com o estudo, cresceu também a curiosidade da Geração Z por podcasts de religião e espiritualidade (aumento de 101%) e saúde e fitness (crescimento de 126%).

Um recorte preocupante do estudo mostra que os jovens estão perdendo a vontade de aprender da forma tradicional. Mais da metade dos entrevistados da pesquisa afirmaram provavelmente não teria chegado a esse conhecimento de outra forma; 61% da Geração Z se sente mais inserida na cultura atual com podcasts do que qualquer outra forma de mídia; e 77% afirmaram que podcasts ensinam sobre assuntos que eles gostariam de ter aprendido na escola. No Sportify Brasil, a Geração Z representou mais de 148 milhões de streamings de podcasts no primeiro semestre de 2023, gerando um aumento de 68% em comparação com o ano anterior.