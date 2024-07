Os heróis improváveis (e cativantes) do cinema em 2024 — até agora

O primeiro semestre de 2024 foi marcado pela estreia de blockbusters aguardados, como Duna: Parte 2 e Godzilla e Kong: O Novo Império, que ocupam, respectivamente, a segunda e a terceira posição entre as maiores bilheterias do ano até agora. Os heróis improváveis do mercado cinematográfico, no entanto, foram as animações — que engrossaram a arrecadação ao longo do primeiro semestre, e seguem expandindo seu poder com Divertida Mente 2 — o primeiro e único filme a bater a casa do bilhão no ano — e o recém lançado Meu Malvado Favorito 4.

Segundo dados do site Box office Mojo, quatro das dez maiores bilheterias globais em 2024 vieram de animações. São elas: o arrasa quarteirão Divertida Mente 2, que lidera o ranking com 1,2 bilhão de dólares; Kung Fu Panda 4, na quarta posição, com 544,7 milhões; Garfield – Fora de Casa, que aparece em sétimo, com 244,8 milhões; E o recém lançado Meu Malvado Favorito 4, em oitavo e com uma renda de 230 milhões — conquistada apenas na semana de estreia. O número sobe para cinco se considerado Amigos Imaginários, que ocupa o décimo lugar do ranking. Embora seja um longa live-action, o filme protagonizado por Ryan Reynolds contém vários elementos de animação e, assim como os demais, é voltado para o público infantil.

As animações têm como apelo extra o fato de não se restringirem às crianças: costumam, no geral, atrair toda a família para os cinemas e, no caso de Divertida Mente, conquistam até mesmo os adultos com uma trama cativante e universal sobre os males da saúde mental. Os desenhos, inclusive, têm um histórico longo de se debruçar sobre temas sérios, tratados sempre com muita responsabilidade e seriedade — para que as histórias sigam atraentes aos pequenos, mas também levem mensagens sensíveis para todos os público. Ao que parece, está funcionando muito bem.

Confira as maiores bilheterias de 2024 até agora:

Divertida Mente 2 — US$ 1,2 bilhão Duna: Parte Dois — US$ 711,8 milhões Godzilla e Kong: O Novo Império — US$ 567,7 milhões Kung Fu Panda 4 — US$ 544,8 milhões Planeta dos Macacos: O Reinado — US$ 392,9 milhões Bad Boys: Até o Fim — US$ 360,2 milhões Garfield – Fora de Casa — US$ 244,9 milhões Meu Malvado Favorito 4 — US$ 229,6 milhões Ghostbusters: Apocalipse de Gelo — US$ 201,8 milhões Amigos Imaginários — US$ 185,5 milhões