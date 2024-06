De ‘Rivais’ a ‘Divertida Mente’: os 10 melhores filmes de 2024 – até agora

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O público do cinema ainda tem muito a esperar dos lançamentos de 2024, desde arrasa-quarteirões bombásticos até as principais apostas para o Oscar de 2025, muitas das quais chegam às salas apenas no final do ano, ou até mesmo no começo do próximo. A safra até então, contudo, já é digna e variada, composta por mais de 100 títulos distribuídos no circuito nacional. Com exceção daqueles que chegaram atrasados ao país, como Pobres Criaturas e Anatomia de Uma Queda — que tiveram suas estreias estrangeiras em 2023 —, confira as dez melhores novidades do ciclo, por ordem de lançamento — e onde alguns já estão disponíveis para assistir no streaming:

Duna: Parte 2

Onde assistir: Max

Sequência do épico de 2021 baseado nos livros de Frank Herbert, Duna 2 conseguiu superar a excelência de seu predecessor, maior em dramaticidade, escopo e imaginação. Nele, Paul Atreides (Timothée Chalamet) reluta em aceitar a posição de messias que Stilgar (Javier Bardem) e Lady Jessica (Rebecca Ferguson) o atribuem, mas passa a abraçá-la conforme a opressão do povo Fremen se intensifica nas mãos do Barão Harkonnen (Stellan Skarsgård). A guerra ilustra um conflito ético atemporal e proporciona imagens exuberantes, tanto da paisagem desértica quanto do gélido reinado, representado em preto e branco. Sobretudo, as marcas fantásticas do filme são inesquecíveis, do visual careca dos tiranos às feiticeiras Bene Gesserit.

A Primeira Profecia

Continua após a publicidade

Nenhum filme de terror em 2024 explorou tantas possibilidades do cinema quanto A Primeira Profecia. Nele, uma noviça americana viaja à Itália para celebrar seus votos perpétuos e se tornar freira definitivamente, mas o convento que a acolhe esconde um mistério peculiar. Lá, ela logo percebe que uma das jovens órfãs cuidadas pelas irmãs é excluída e maltratada por motivo sinistro: ela está sendo criada para dar luz ao anticristo contra sua vontade, graças às esperanças do convento de que um inimigo de carne e osso fortaleça a Igreja. Sofisticado, o argumento sobre as corrupções da instituição não para por aí e aborda também violências contra mulheres e os horrores de uma gestação forçada. Na direção, Arkasha Stevenson elabora imagens aterrorizantes imbatíveis por qualquer outra estreia do ciclo.

Guerra Civil

Onde assistir: disponível para aluguel e compra no YouTube e Apple TV+ (a partir de 29,90 reais)

Representante de um horror mais real e próximo, Guerra Civil é o quarto longa do visionário Alex Garland e imagina uma realidade próxima em que os Estados Unidos passam por uma guerra civil não muito diferente das que recentemente acometeram ou acometem países da Europa oriental, Ásia e África. Ao posicionar a nação que é supostamente símbolo de liberdade nessa circunstância, o cineasta questiona a diplomacia contemporânea e a polarização real que domina o país. Nada glamourizado, o conflito é cruel e assustador — e desbravado por um grupo de jornalistas determinado a registrar as atrocidades. No elenco, brilham Wagner Moura, Kirsten Dunst e Cailee Spaeny.

Sem Coração

Onde assistir: Netflix

Continua após a publicidade

Dirigido pela alagoana Nara Normande e o pernambucano Tião, o filme acompanha os últimos dias da adolescente Tamara (Maya de Vicq) em sua cidade natal no litoral de Alagoas. Enquanto processa a despedida de seu berço antes de partir para Brasília, a jovem conhece outra menina apelidada de “Sem Coração” e, imediatamente, sente uma atração misteriosa, mas irresistível, por ela. Ao passo que a relação das duas se desenvolve, ambas amadurecem junto a seus amigos. O retrato comovente da juventude brasileira tocou o público nacional em mostras e em sua estreia no circuito comercial — e encantou até mesmo a curadoria do Festival de Veneza, que o selecionou em 2023.

Rivais

Onde assistir: disponível para compra na Apple TV+ e no YouTube (a partir de 59,90)

Ainda um dos filmes mais comentados do momento, Rivais se destacou ao trazer a tensão erótica de volta ao circuito popular de cinema. Na trama, dois tenistas — um estoico, o outro hedonista — competem pela afeição da sagaz Tashi (Zendaya) da adolescência até a vida adulta, triângulo que dura 13 anos. Ao longo do período, a jovem cobiçada chega a se comprometer com os dois pretendentes e passa por situações que reconfiguram os respectivos laços, enquanto ambos — Art (Mike Faist) e Patrick (Josh O’Connor) — alimentam uma competição que carrega seu próprio suspense. Dinâmica, a direção de Luca Guadagnino iguala a rapidez e a competitividade do tênis à vida amorosa de seus personagens, compondo um romance nada convencional e muito eletrizante.

Continua após a publicidade

La Chimera

Também estrelado por Josh O’Connor, La Chimera é inspirado no mundo dos tombaroli — criminosos italianos que saqueiam tumbas antigas e revendem suas relíquias inestimáveis. No filme, é esse o ganha-pão de um grupo excêntrico, do qual faz parte o reservado inglês Arthur, dono de um sexto sentido para identificar os túmulos soterrados. Desconectado do mundo, ele enfrenta o luto que sente pela esposa que perdeu, mas encontra na cozinheira brasileira Italia (Carol Duarte) alguma vivacidade novamente. Peculiar e surpreendentemente bem-humorada, a história verte o mito greco-romano de Orfeu e Eurídice para ilustrar o contraste entre a espiritualidade italiana e a frieza do mundo contemporâneo.

Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

Onde assistir: disponível para aluguel e compra no YouTube (a partir de 14,90 reais)

Continua após a publicidade

Love Lies Bleeding reintroduz outro tipo de erotismo ao cinema de hoje em dia, promovendo um suspense enervante repleto de suor e luxúria — no molde de thrillers eróticos oitentistas como Atração Fatal e Ligadas pelo Desejo. Em 1989, Lou (Kristen Stewart) trabalha como dona de uma academia no Novo México, onde tenta viver sem interagir com o pai, líder de uma facção criminosa que trafica armas na fronteira. Quando a fisiculturista Jackie (Katy O’Brian) chega na cidade, contudo, as duas começam um romance intenso que agrava também a pulsão violenta de ambas. Assim, não tarda para que Katy se envolva em uma morte comprometedora, e ambas têm que enfrentar a polícia e criminosos sanguinolentos para continuarem vivas e apaixonadas.

Fúria Primitiva

Onde assistir: disponível para aluguel e compra no YouTube (a partir de 14,90 reais)

Primeiro filme dirigido pelo ator Dev Patel, Fúria Primitiva nasceu do desejo que o inglês de ascendência indiana nutria por protagonizar uma história de ação à la John Wick, convite que Hollywood nunca o havia feito — e o resultado prova sua convicção. Caçando os líderes criminosos que mataram sua mãe, o obstinado Kid (Patel) passa por sequências de luta exemplarmente coreografadas e reinterpreta o bom e velho arquétipo de Hollywood com influências diretas do hinduísmo e da indústria de entretenimento indiana, apelidada de Bollywood.

Furiosa

Continua após a publicidade

Seis anos após um dos lançamentos mais delirantes do século 21, Mad Max: Estrada da Fúria, o visionário George Miller retornou ao deserto para aprofundar a história da personagem Furiosa, originalmente interpretada por Charlize Theron. Vivida por Anya Taylor-Joy, a versão mais jovem da protagonista passa por uma via crúcis no cenário apocalíptico, com sede de vingança contra o tirano Dementus (Chris Hemsworth), brutamontes tagarela que a raptou na infância e matou sua mãe. Para contar a história, Miller constrói novamente sequências de ação de tirar o fôlego, mas também detalha seu universo como nunca antes, redobrando o tom místico que engrandece seus personagens.

Divertida Mente 2

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Maior sucesso de bilheteria mundial de 2024 até agora, Divertida Mente 2 é, também, uma excelente continuação da história original. Nele, a novidade são quatro emoções recém-chegadas à mente de Riley, agora aos 13 anos: Ansiedade, Inveja, Vergonha e Tédio. Dentre elas, é a primeira a mais importante: frenética e obcecada por controle, a criatura laranja logo domina a sala de controle e expulsa os cinco sentimentos originais. O quinteto, então, tem que voltar à base para impedir que a rival leve a menina a um colapso. Com a linguagem acessível característica do estúdio Pixar, a animação serve para que o público pequeno compreenda a ansiedade, mas também atinge qualquer faixa etária com sua mensagem universal e metáforas sagazes.

