A marca impressionante atingida por Divertida Mente 2 nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Com uma luta contra a ansiedade, Divertida Mente 2 já é o maior sucesso dos cinemas em 2024. O filme da Disney Pixar foi o primeiro longa a registrar 1 bilhão de dólares em bilheteria mundial. Nos Estados Unidos, a animação estreou em 14 de junho e, desde então, arrecadou 469,3 milhões de dólares só na América do Norte — somando mais 545,5 milhões de dólares ao redor do globo, totalizando 1,015 bilhão de dólares. Com isso, a sequência de Divertida Mente (2015) foi o filme que mais rápido entrou para o clube do bilhão das animações — sendo que, dos 11 filmes que ultrapassaram a marca, oito são da Disney.

No Brasil, Divertida Mente 2 estreou dia 20 de junho e está no topo da bilheteria pela segunda semana seguida. De acordo com dados da Comscore, a animação registrou 216,5 milhões de reais arrecadados, com mais de 10 milhões de ingressos vendidos.

Divertida Mente 2 já havia se tornado a maior estreia do ano em seu primeiro final de semana em cartaz, quando registrara 151 milhões de dólares só no mercado interno, ultrapassando Duna: Parte 2, que tinha arrecadado 81,5 milhões de dólares. A sequência também é um sucesso maior que sua antecessora, já que a primeira parte da história da adolescente Riley teve uma bilheteria mundial de 858,8 milhões de dólares em 2015.

O sucesso de Divertida Mente 2 é um alívio para a Pixar, que tem sofrido para lançar produções arrematadoras nos últimos anos. Animações como Red: Crescer é Uma Fera, Soul e Luca tiveram desempenhos prejudicados pela pandemia de Covid-19, sendo que estes dois últimos acabaram lançados diretamente no streaming Disney+. Lançado nos cinemas, com a reabertura de salas, Lightyear (2022) registrou apenas 226,4 milhões de dólares — tendo sido concebido com um orçamento de 200 milhões de dólares. Já Elementos (2023) foi o maior sucesso dessa última safra de filmes com arrecadação de 500 milhões de dólares de bilheteria mundial.

Divertida Mente 2 acompanha a chegada da adolescente Riley à puberdade. Seus sentimentos apresentados no primeiro filme, Alegria, Raiva, Tristeza, Nojinho e Medo, se depararam com a Ansiedade, o Tédio, a Vergonha e a Inveja.

