Os detalhes da aparição da brasileira Bianca Comparato em ‘Grey’s Anatomy’

O episódio mais recente da 20ª temporada de Grey’s Anatomy foi ao ar nos Estados Unidos na última quinta-feira, 28 de março, com uma participação especial da atriz brasileira Bianca Comparato, rosto conhecido das novelas brasileiras e de séries, como 3%, da Netflix. Na trama médica, Bianca dá vida a uma mãe que vai ao hospital em busca de ajuda para a filha com hidrocefalia congênita. No Brasil, a nova leva de episódios, incluindo este com a participação de Bianca, começa a ser exibida em julho no canal Sony e depois deve entrar no catálogo do streaming Star+, onde as outras 19 temporadas estão disponíveis.

Batizado de Walk on The Ocean (Passeio no Oceano, em tradução livre), o episódio foi produzido pelo também brasileiro Beto Skubs, roteirista nascido em Piracicaba, no interior de São Paulo, que integra a equipe da série. No Instagram, Beto disse que trabalhar com Bianca era um sonho e exaltou a representatividade brasileira na produção. “Escolher a Bibi, uma atriz brasileira, e dar a ela falas em português, características únicas do nosso povo, é a minha maneira de agradecer aos fãs brasileiros da série; de tentar mostrar pro mundo o talento que nossos atores e atrizes tem”, escreveu ele na publicação.

Maria Flor Vasconcellos, a personagem de Bianca, é brasileira e católica. Mãe cuidadosa, ela leva a filha, Malan, até o hospital em busca de um tratamento para a paralisia cerebral da garota, que é apaixonada pelas aulas de capoeira. A menina acaba passando por uma cirurgia delicada e, entre outras cenas, a mãe aparece na capela do hospital, rezando Ave-maria em português. “É uma honra fazer participação numa serie que sou fã há 20 anos”, escreveu a atriz no Instagram. “Estar na vigésima temporada é a realização de um sonho, que nem sabia que era possível. Ainda mais podendo interpretar uma brasileira, mostrar nossa cultura pro mundo.”

Essa não é a primeira vez que Beto leva a representatividade verde e amarela para o drama médico mais longevo da televisão. Na 18ª temporada, o capítulo Road Trippin acompanhou uma família de brasileiros que atravessou os Estados Unidos em um trailer, parando em lugares históricos e turísticos no caminho até o Grey Sloan Memorial Hospital, para a cirurgia cardíaca de uma das filhas da família.

