O romance surpreendente de Anna Wintour com ator indicado ao Oscar

Editora-chefe da Vogue, Anna Wintour aproveitou o MET Gala deste ano para assumir seu romance com o ator Bill Nighy, inglês indicado ao Oscar 2023 por sua atuação no filme Living. Rumores de que os dois estão juntos eram frequentes desde 2021, mas só agora a executiva surgiu de braços dados com o artista no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nesta segunda-feira, 1º. A anfitriã do tradicional evento de moda e surgiu com um vestido branco e casaco estampado floral com pétalas verdes e lavanda, da Chanel, uma referência ao tema da noite, uma homenagem ao estilista Karl Lagerfeld, morto em 2019.

Anna Wintour and Bill Nighy walk up the stairs at the #MetGala. pic.twitter.com/FkqvN8goMa — Variety (@Variety) May 1, 2023

Anna Wintour foi casada anteriormente com Shelby Bryan e se divorciou em 2020, após dezesseis anos de casamento e vinte de união. Já Bill Nighy, conhecido por seus papéis em filmes como Simplesmente Amor e Questão de Tempo se separou de Diana Quick em 2008. Anna e Bill foram vistos jantando juntos pela primeira vez em 2021, e em dezembro de 2022 a editora-chefe foi a uma exibição privada do filme Living, estrelado por ele, em Nova York.