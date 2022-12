O plano da Netflix para tirar Chris Rock do limbo pós-tapa

Após quase um ano do tapa que levou de Will Smith durante a cerimônia do Oscar, o comediante Chris Rock voltará aos holofotes em um especial de stand-up ao vivo da Netflix. Intitulada Selective Outrage (Indignação Seletiva, em tradução livre), a produção será exibida em 4 de março globalmente (à meia-noite no horário de Brasília) e marca o primeira transmissão ao vivo feita pela plataforma de streaming.

No teaser do especial de comédia, divulgado nesta segunda-feira, 26, Chris Rock está sentado em seu camarim, em frente ao espelho, quando uma voz o anuncia. Ele, então, caminha pelos bastidores até o palco — onde vislumbra apenas um microfone e os gritos da plateia. Transmitido de Baltimore, nos Estados Unidos, o stand-up marcará o primeiro grande trabalho de Rock após a confusão no Oscar. O comediante, que nunca falou diretamente sobre o tabefe, chegou a fazer alusões ao momento em alguns de seus shows, mas optou por não prestar queixa contra Smith.

Esta é a segunda vez que Chris Rock trabalha com a Netflix. Em 2018, ele já havia estrelado um especial de comédia chamado Tamborine, no qual abordou assuntos como infidelidade, paternidade e até mesmo a política dos Estados Unidos. “Estamos entusiasmados porque o mundo inteiro poderá experimentar um evento de comédia ao vivo de Chris Rock e fazer parte da história da Netflix. Este será um momento inesquecível e estamos muito honrados por Chris estar carregando esta tocha”, disse Robbie Praw, vice-presidente de formatos de stand-up e comédia da Netflix em comunicado a imprensa.