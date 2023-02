O motivo por trás da saída temporária de Henrique Fogaça do ‘MasterChef’

Henrique Fogaça anunciou seu afastamento do júri do MasterChef, da Band, por motivos pessoais. Em comunicado divulgado pela emissora nesta quinta-feira, 2, o chef de cozinha avisou que pretende voltar em breve ao reality culinário. Por enquanto, Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, assumirá a posição de jurado ao lado de Helena Rizzo e Érick Jacquin. “O MasterChef é uma grande família e sou muito grato por fazer parte disso. Estou fazendo uma pausa em comum acordo com a emissora, pela qual tenho profundo respeito e liberdade para ser quem eu sou, mas logo, logo estarei de volta nas temporadas do MasterChef Profissionais e MasterChef+“, disse o cozinheiro na nota da Band.

VEJA apurou nos bastidores que Fogaça parece exausto com o ritmo do trabalho e desejava passar mais tempo com sua família, principalmente com Olívia, de 16 anos, que sofre de um tipo raro de epilepsia. Além de ser jurado do programa, o chef é empresário e dono de vários restaurantes, como o Cão Véio e Sal. “Aos fãs que me acompanham, obrigado pelo carinho sempre e saibam que nos veremos em breve. Seja muito bem-vindo, chef Rodrigo Oliveira, a essa grande família’’, completou o apresentador no comunicado também publicado em suas redes sociais.