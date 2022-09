O jurado do ‘MasterChef’ que se apresentou no Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Dono de restaurantes e jurado do reality MasterChef, da Band, Henrique Fogaça se apresentou no Rock in Rio nesta sexta-feira, 2, com sua banda, a Oitão. O chef de cozinha profissional foi a principal atração do palco Rock District e pregou contra a “politicagem imunda” do Brasil. “Em cada cidade, tem gente pedindo esmola, crianças, adultos, idosos. Graças à politicagem suja. Precisamos falar disso. Fome, miséria e dor”, criticou o empresário.

Proprietário de restaurantes como Sal e Cão Veio, Fogaça subiu ao palco por volta das 20 horas, vestindo uma camiseta com a escrita de “fck nzs” (fodam-se os nazistas, em tradução livre), e acompanhado dos guitarristas Ciero e Ricardo Quatrucci, o baixista Tchelo e o baterista Rodrigo Oliveira. A Oitão apresentou ao público do festival de música sua mistura de hardcore e punk.

A banda se chama Oitão por causa da forte presença do número 8 na vida dos integrantes, como datas de aniversários deles ou de pessoas próximas. O grupo divulgou seu próximo álbum, o Sem Fronteiras. O chef e vocalista citou problemas do Brasil em tom de protesto. “Desigualdade, preconceito, exclusão social, a saúde é precária. Seis em cada dez crianças são vítimas da pobreza. Não vamos nos calar, podemos lutar”, exigiu o músico.