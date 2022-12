O motivo de saúde por trás do afastamento de Glória Maria da Globo

Em luta contra um câncer, a apresentadora Glória Maria foi afastada do trabalho na Globo para dar sequência a seu tratamento. Procurada por VEJA, a Globo informou que a nova etapa do tratamento já estava prevista há alguns meses e que a apresentadora do Globo Repórter teve retomar suas atividades na emissora apenas no ano que vem. “Ela está bem, em casa”, informou, via assessoria de imprensa. A empresa não especificou o tipo de câncer que Glória enfrenta, mas a jornalista teve problemas no pulmão e no cérebro nos últimos anos. O último programa apresentado por ela foi a edição de 5 de agosto. Sandra Annemberg segue como a titular sozinha desde então.

Em 2019, Glória Maria retirou um tumor no cérebro. E este ano a jornalista precisou colocar um dreno no pulmão devido a uma sequela da Covid-19.