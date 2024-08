O motivo da nova prisão de sequestrador da filha de Silvio Santos

Um dos criminosos condenados pelo sequestro de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, em 2001, foi preso novamente nesta quarta-feira, 21, na zona leste de São Paulo, quatro dias após a morte do comunicador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP, Marcos Bezerra Santos, condenado pela participação no sequestro de Patrícia, e um segundo indivíduo não identificado, foram detidos pelos crimes de jogos de azar, tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Segundo as autoridades, a dupla foi flagrada vendendo entorpecentes em uma casa alugada no bairro de Itaquera. Escondido em um “bar secreto” no local também estavam instaladas cinco máquinas caça-níqueis, que foram analisadas e apreendidas pelas autoridades.

Marcos passou quinze anos preso por causa do sequestro de patrícia e de uma condenação por tráfico de drogas. À TV Record, a delegada Vanessa Bastos disse que o criminoso não revelou o envolvimento no crime famoso de imediato. “No momento da prisão, ele confessou que tinha uma passagem por sequestro, mas ele não disse quem tinha sido a vítima”, disse ela. A descoberta foi feita através da ficha criminal de Marcos que, posteriormente, deu mais detalhes sobre o caso. “Ele admitiu que participou ativamente do sequestro, sim. Ele falou que foi um dos que arrebatou a Patrícia na casa dela e a levou para o cativeiro, onde ficou com ela”, disse a delegada.

O sequestro de Patrícia Abravanel

Em agosto de 2001, Fernando Dutra Pinto, de 22 anos, e outros cinco comparsas — entre eles Marcos Bezerra Santos — invadiram a mansão do empresário, em São Paulo, e levaram Patrícia Abravanel, à época com 23 anos, como refém. Após uma semana em poder dos sequestradores, Patrícia foi libertada do cativeiro, que ficava a 10 quilômetros de sua casa, após um pagamento de 500.000 reais.

Pouco depois, no dia 30 de agosto, uma nova surpresa. Fernando invadiu novamente a casa de Silvio Santos. O empresário conseguiu enganar o bandido enquanto a mulher, filha e funcionários deixaram a casa, ficando apenas Silvio e Fernando no local. A polícia cercou o endereço, e o bandido exigiu a presença do governador, Geraldo Alckmin, para liberar Silvio e, enfim, se render. Ao todo, Silvio permaneceu quase oito horas em poder do criminoso antes de ser liberado.

Em 2 de janeiro de 2002, Fernando morreu enquanto estava preso, vítima de uma parada cardíaca provocada por uma infecção generalizada decorrente de um ferimento não tratado nas costas. Toda a ação foi tão cinematográfica que a história do sequestro e o seu desfecho, de fato, viraram filme: a produção Silvio, com Rodrigo Faro na pele do empresário, estreia em 12 de setembro de 2024.