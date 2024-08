A tocante homenagem dos fãs de Silvio Santos em sua casa na Flórida

O apresentador Silvio Santos, morto no sábado, 17, aos 93 anos, costumava tirar longas férias em sua casa em Celebration, na Flórida, nos Estados Unidos, onde costumava levar uma vida comum, sem ser importunado pelos fãs. Neste domingo, 18, e segunda-feira, a porta da casa do apresentador ficou repleta de flores deixadas por brasileiros que vivem no país.

A cena foi flagrada pelo vizinho de Silvio, Rodrigo Veroneze, e postada no Instagram. “É, Silvio, essa casa não será a mesma mais sem você”, disse Rodrigo Veroneze, em um vídeo. “A gente passava toda hora aqui só para ver se encontrava ele, para dar um tchau. A gente sempre encontrava, ele sempre com um sorriso, tratando a gente bem para caramba.”

Silvio revelou em uma reportagem de 2014 para a revista VEJA São Paulo como era a sua casa, uma mansão adquirida por 1 milhão de dólares, com cinco quartos. Na entrevista, ele contou que costumava ele próprio lavar a louça e gostava de levar uma vida simples no país. Para ele, o luxo era poder curtir um dia de uma pessoa comum, comprando roupas no WalMart e usando relógios baratos, comprados por 5 dólares.

