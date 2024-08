O dia em que Silvio Santos enrolou um sequestrador — e saiu ileso

No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, o Brasil enfrentou uma onda sem precedentes de sequestro de pessoas famosas. Então conhecido por distribuir notas de dinheiro em seu programa matinal, o empresário e dono do SBT, Silvio Santos, se tornou alvo de criminosos.

Em agosto de 2001, Fernando Dutra Pinto, de 22 anos, e outros cinco comparsas, invadiram a mansão do empresário, em São Paulo, onde ele morava com o pai, a mãe e três irmãs, levando Patrícia Abravanel, à época com 23 anos, como refém. Após uma semana em poder dos sequestradores, Patrícia foi libertada do cativeiro, que ficava a 10 quilômetros de sua casa, após um pagamento de 500.000 reais.

Menos de 24 horas depois da liberação, a polícia prendeu dois bandidos: Marcelo Batista Santos, então com 27 anos, e Esdras Dutra Pinto, com 19. Já Fernando Dutra Pinto, irmão de Esdras, e uma namorada, conhecida como Jenifer, continuavam foragidos e, supostamente, com o dinheiro do resgate. Fernando foi localizado em Alphaville e matou dois policiais.

No dia 30 de agosto, uma nova surpresa. Fernando invadiu novamente a casa de Silvio Santos. O empresário conseguiu enganar o bandido enquanto a mulher, filha e funcionários deixaram a casa, ficando apenas Silvio e Fernando no local. A polícia cercou o endereço, e o bandido exigiu a presença do governador, Geraldo Alckmin, para liberar Silvio e, enfim, se render.

Continua após a publicidade

Fernando disse estar com medo de ser morto. Ao todo, Silvio permaneceu quase oito horas em poder do criminoso. Em 2 de janeiro de 2002, Fernando morreu enquanto estava preso, vítima de uma parada cardíaca provocada por uma infecção generalizada decorrente de um ferimento não tratado nas costas. Toda a ação foi tão cinematográfica que a história do sequestro e o seu desfecho, de fato, viraram filme: a produção Silvio, com Rodrigo Faro na pele do empresário, estreia em 12 de setembro de 2024.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial