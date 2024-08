Filme sobre sequestro de Silvio Santos tem data de estreia mantida

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A cinebiografia Silvio, que mostrará o sequestro da filha do apresentador Silvio Santos, em 2001, e posteriormente a invasão da casa dele, manterá sua data de estreia para o dia 12 de setembro. Os eventos de divulgação do filme, como pré-estreias, entrevistas e exibições para a imprensa, no entanto, foram suspensos após a morte do comunicador, no sábado, 17. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do filme.

O longa-metragem tem direção de Marcelo Antunes e mostrará, além do sequestro, outros momentos importantes da carreira do empresário. No enredo, Silvio revive momentos históricos de sua trajetória pessoal e profissional como seu trabalho como camelô no Rio de Janeiro, seu encontro histórico com Chico Anysio, sua entrada na rádio e sua posição como dono do canal SBT.

O ator e apresentador Rodrigo Faro interpretará Silvio Santos. O roteiro é de Anderson Almeida e o elenco conta ainda com Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Marjorie Gerardi, Eduardo Reyes, Bruna Aiiso, Duda Mamberti, Lara Córdula, Adriana Londoño, Polliana Aleixo e Paulo Gorgulho.

