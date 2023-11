O motivo da ausência de Ana Hickmann na apresentação do ‘Hoje em Dia’

A apresentadora Ana Hickmann não apresentou a edição do Hoje em Dia desta terça-feira, 14. Na segunda 13, a modelo havia encerrado o programa falando brevemente sobre a queixa de agressão que registrara contra seu marido, Alexandre Correa no fim de semana. Procurada por VEJA, a Record explicou que Ana estava apenas de folga e que voltará a apresentar normalmente na quarta 15, feriado da Proclamação da República, e na quinta 16. O rodízio entre os apresentadores — o matinal também conta com César Filho, Ticiane Pinheiro e Renata Alves — é uma prática comum na emissora de Edir Macedo. “Este cronograma é enviado aos apresentadores no final de cada mês e existe desde a pandemia de Covid-19”, completa a Record.

No encerramento do Hoje em Dia de ontem, Ana agradeceu o apoio de fãs e telespectadores após vir a público o boletim de ocorrência que a apresentadora havia registrado contra o marido em Itu, cidade do interior paulista onde o casal mora com o filho de 10 anos — mas disse que ainda está processando tudo que aconteceu. “Tá sendo um momento difícil pra mim, pro meu filho e pra minha família. Mas eu ainda não estou pronta para falar a respeito, mas assim que eu estiver pronta, estiver um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo aquilo que está aqui, dentro do meu coração, de verdade, como eu sempre fui com todos. Um beijo grande e a gente se encontra amanhã aqui no programa, obrigada a todos”, declarou Ana.

O B.O. aponta lesão corporal e violência doméstica após uma discussão dentro de casa. No domingo, 11, a Record não exibiu o caso no Domingo Espetacular, revista eletrônica jornalística que sempre reproduz casos desse tipo. VEJA apurou que a decisão partiu da diretoria da emissora, que deixou Ana Hickmann, sua contratada há quase 20 anos, abordar o assunto da maneira que achasse mais confortável. Nos bastidores, Correa já não era benquisto pelos colegas da apresentadora.

Nas redes sociais, Alexandre Correa primeiramente negou as acusações de que teria agredido a esposa, mas depois admitiu que os dois haviam discutido. “Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno”, escreveu o empresário.

Continua após a publicidade

O boletim de ocorrência

O caso foi registrado na delegacia da cidade de Itu, onde o casal vive em um condomínio de luxo. Segundo o documento, após a agressão, Ana chamou a Polícia Militar, por volta das 15h30 do sábado, que foi até o local e depois a levou à delegacia. A apresentadora da RecordTV também procurou atendimento médico em um hospital da cidade e precisou pôr uma tipoia em um dos braços.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ana Hickmann contou à polícia que foi agredida e ameaçada pelo marido, com quem está casada desde 1998. A discussão, segundo o relato, começou na cozinha da residência, na presença do filho do casal e de alguns funcionários. Com a briga, o menino, assustado, saiu daquele ambiente. Nas informações contidas no B.O., Alexandre teria pressionado a apresentadora contra a parede e chegado a agredi-la com cabeçadas — o que ele negou em suas redes sociais, dizendo que sempre agiu com zelo e respeito com a mulher e as sete mulheres com as quais trabalha.

Ainda pelo depoimento prestado à polícia, em meio à agressão a apresentadora teria conseguido se afastar do empresário e, ao tentar pegar o celular para ligar para as autoridades e pedir socorro, deixado em uma área externa da casa, ele fechou bruscamente a porta de correr da casa. Com isso, Ana Hickmann teria machucado o braço esquerdo. No momento em que os policiais chegaram à casa do casal, Alexandre não estava mais lá. Após registrar as agressões, a apresentadora se dirigiu sozinha à Santa Casa de Itu e passou por uma avaliação médica, sendo liberada em seguida. Apesar do registro policial, ela não solicitou medida protetiva.

Continua após a publicidade

Procurada, a assessoria de imprensa de Ana Hickmann confirmou a briga do casal e se pronunciou por meio de nota. “Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física”, informa.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana, para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria, sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz, com dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros, para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade