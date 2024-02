O incômodo causado pela personagem de Juliana Paes no público de Renascer

No ar em Renascer, Juliana Paes interpreta com maestria a cafetina Jacutinga, amiga dos protagonistas José Inocêncio (Marcos Palmeira) e João Pedro (Juan Paiva). O detalhe que incomoda é a caracterização da atriz de 44 anos para parecer ter mais de 70 — a novela conta com duas fases, separadas por uma passagem de tempo de 30 anos, e a atriz aparece em ambas. Para envelhecer Juliana, são necessárias três horas de maquiagem para que ela tenha diversas marcas de expressão em seu rosto, entretanto, por um deslize da produção, a caracterização não acompanham os braços e as mãos da artista. Vale ressaltar ainda que, por mais que Juliana Paes seja uma boa atriz e esteja entregando uma atuação marcante como de costume, é inevitável pensar que a Globo poderia ter escalado alguma atriz veterana — várias disponíveis no mercado — para dar vida à Jacutinga na segunda fase, ainda mais porque a personagem deixa em breve a trama de Bruno Luperi — adaptada da novela originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida em 1993.

O artifício da maquiagem para envelhecer atores obviamente não é uma novidade. Mandy Moore precisou ficar horas sendo maquiada para interpretar a matriarca idosa por seis temporadas da premiada série This is Us (2016-2022) — cujos episódios transitavam entre passado e presente. Em Maestro (2023), filme que concorre ao Oscar 2024, o ator Bradley Cooper também é visto em duas versões do regente Leonard Bernstein. Ou ainda, como esquecer Brad Pitt e sua calvície falsa em O Curioso Caso de Benjamin Button (2008). Com essa técnica, o audiovisual explora o potencial de um único ator, mas quando a maquiagem chama mais atenção do que a atuação isso pode ser um problema para a produção envolvida.

No caso de Renascer, Jacutinga foi adaptada para aparecer mais na segunda fase e foi uma presença muito bem-vinda. Na versão original, a personagem participava até o capítulo 13 — sendo vivida pela brilhante Fernanda Montenegro — enquanto no remake Juliana marca presença em 24. A cafetina deve deixar a novela das 9 da Globo no final da próxima semana, após ter uma briga com José Inocêncio e decidir se mudar de Ilhéus.

