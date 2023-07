O duro desabafo de Xuxa sobre quem apoia Marlene Mattos

Xuxa Meneghel publicou um duro desabafo sobre famosos que estão saindo em defesa de Marlene Mattos, sua ex-empresária que a explorou por anos no começo de sua carreira. A mensagem vem em meio a uma lavagem de roupa suja pública da apresentadora com a antiga amiga junto com a divulgação de Xuxa, O Documentário, do Globoplay, em que a artista fala sobre o controle que Marlene tinha sobre ele, incluindo suas relações amorosas e forma de vestir e falar. Nos últimos dias, famosos como Zilu Camargo e Nicole Bahls saíram em defesa da empresária.

“Estou imensamente feliz pelo resultado do documentário em todos os sentidos: com o público que está esperando os novos episódios saírem e também com o tanto de coisas boas que estão dizendo. É um carinho no meu coração. Mas, para aquelas pessoas que se dizem minhas ‘amigas’ ou que ‘gostam’ de mim e que estão romantizando atitudes abusadoras, ou que falam que também trabalharam e conheceram meus abusadores e nada aconteceu, eu digo: o fato de vcs não terem passado ou vivido nada parecido na vida de vocês, não dá o direito de vcs ‘romantizarem’ ou normalizarem estas atitudes”, explicou Xuxa.

“Eu nunca sofri nada com o João de Deus, pelo contrário, sempre fui muito bem tratada, mas nem por isso eu estarei do lado dele, jamais! O fato de você não ter vivido agressões verbais ou físicas de alguma história que você fica sabendo, não dá o direito de você diminuir a dor ou traumas de quem passou por tudo isso. Fica a dica pra todos: não podemos e não devemos bater palma para abusadores. Mas, como disse, estou feliz por vários motivos e um deles é descobrir quem são meus ‘amigos’ de verdade”, concluiu a mãe de Sasha Meneghel.

