O drama de Cara Delevingne que abala familiares e até Margot Robbie

Estrela promissora de Hollywood, Cara Delevingne, de 30 anos, apresentou nas últimas semanas um comportamento estranho que está abalando familiares e até sua amiga pessoal Margot Robbie, que foi vista aos prantos após deixar casa da atriz na última terça-feira, 13. No dia 7 de setembro, Cara Delevingne foi flagrada por paparazzi na entrada de um aeroporto, visivelmente desnorteada. Além de estar descalça, a estrela da série Carnival Row (Amazon Prime Video) apareceu descabelada, cambaleante e falando ao celular, com uma expressão que indicaria um possível uso de substâncias químicas. Naquele dia, Cara pegaria carona em um jato particular de Jay-Z para algum evento, mas foi retirada da aeronave 45 minutos depois, sem o avião ter decolado. Especula-se que ela teria sido expulsa do local. Ao deixar o aeroporto, a modelo colocou os pés para fora da janela de seu carro.

DE PARTIR O CORAÇÃO 💔 Margot Robbie visivelmente abalada após sair da casa de Cara Delevingne. Cara estaria passando por problemas com drogas. pic.twitter.com/isPb3SY0wv — Batatinha Geek (@ofbatatinha) September 15, 2022

Uma pessoa próxima à artista que preferiu não se identificar relatou ao jornal americano The Sun que o caso está complicado. “Estamos todos incrivelmente preocupados. A situação está aumentando há algumas semanas e a família de Cara está envolvida. Fala-se em realizar algum tipo de intervenção e garantir que Cara receba a ajuda de que ela pode precisar”, disse um amigo da atriz.

Cara Delevingne também foi vista dentro de seu carro fumando não se sabe o quê em um cachimbo chamado “bong pipe” e bebendo um líquido suspeito por meio de um conta-gotas. Além disso, na última segunda-feira, 12, a atriz faltou ao próprio evento de lançamento na New York Fashion Week de uma coleção de roupas que produzira em homenagem ao estilista Karl Lagerfeld (1933-2019), com quem ela já trabalhou.

eu tô simplesmente em choque com a situação da Cara Delevingne…

como ela se perdeu tanto? ela era uma das modelos mais bem pagas do MUNDO. trabalhou com Karl Largerfeld, fez vários filmes fodas…

quando ela apareceu naquele evento com megan the stalion ela já tava mal, mas pic.twitter.com/oix8pYG2cF — sarah 🐝 waiting AE (@vaughnfalcone) September 9, 2022

Atriz que participou da última temporada da série Only Murders in the Building (HBO), Cara já assumiu ter usado drogas no início da carreira de modelo, mas ressaltou que não foi a fundo no vício, pois estava imersa em seu trabalho à época. A mãe da atriz, Pandora Delevingne, também já foi dependente química. “A minha infância foi muito triste, minha mãe lutou contra o vício em heroína por anos”, revelou a artista em 2015.