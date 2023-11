O curioso reality show que confina mulheres em um barco em Manaus

Em um barco que navega pelas águas do Rio Negro, no Amazonas, 14 mulheres ficam confinadas para disputar um prêmio de 50.000 reais. Para vencer a competição, as jovens passam por dinâmicas e provas para conquistar o título de campeã da 13ª edição do A Bordo, reality show produzido em Manaus em um formato original brasileiro. O programa apresentado por Naiandra Amorim é exibido pela TV A Crítica e no YouTube e estreia nesta quinta-feira, 16, às 21h em Manaus (e 23h no horário de Brasília). Originalmente um concurso de beleza que elegia a musa do Peladão — campeonato de futebol amador local tradicional da região –, o A Bordo só aceitava candidatas manauenses, e, agora em 2023, terá sua primeira edição com participantes de outros lugares do Brasil.

Como um Big Brother Brasil — só que de elenco completamente feminino, o programa também é monitorado 24h e tem como atrativo as relações conturbadas ou não entre as participantes — o que rende brigas e fofocas a rodo durante 40 dias de confinamento. Para vencer, também é preciso conquistar a compaixão do público, que vota no site oficial do programa. “Lá atrás, pensamos em criar esse programa para que o público amazonense pudesse se ver na TV, queríamos contar suas histórias”, explica Dissica Calderaro, presidente da emissora a VEJA.

De fato, mesmo sendo regional até o ano passado, o reality faz sucesso com o público local. Em 2019, quando a TV A Crítica ainda era afiliada da Record em Manaus, a estreia daquela edição de A Bordo chegou a liderar a audiência em Manaus contra a Globo e SBT por pouco mais de uma hora, com 15,58 pontos de média e 24,76% de participação no total de TVs ligadas em 29 de outubro, de acordo com dados da Kantar Ibope Media. Na mesma hora, a Globo registrou 15,48 pontos e 24,60% de share com a exibição da série Segunda Chamada, enquanto o SBT registrou 7,15 e 11,36% de share.

Atualmente, A Crítica é independente, mas vai ao ar em outros estados fora do Amazonas com ajuda de parcerias. Em São Paulo, principal região para o mercado publicitário, é exibida pela RTN TV. Está presente no Acre, Brasília, Rondônia, Pará, Paraná, Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Minas Gerais.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial