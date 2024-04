O chocante assassinato real nos bastidores de ‘O Problema dos 3 corpos’

Lançada em 21 de março, a épica O Problema dos 3 Corpos tem cativado espectadores ao redor do globo com sua complexa lógica científica, sua abordagem histórica e a escala grandiosa de seus conflitos. Fora da ficção, entretanto, as fortes emoções seguem ao redor da obra, representadas por polêmicas na China — berço da história — e, mais surpreendentemente, por um caso de assassinato que acaba de resultar em pena de morte. O produtor e advogado Xu Yao, de 43 anos, recebeu a sentença apenas um dia após a estreia do programa, declarado culpado por envenenar Lin Qi, conhecido na China como “millennial bilionário” e fundador da empresa de jogos Yazoo Games, dona dos direitos autorais por trás do seriado.

O crime ocorreu em 2020, quando Xu, ainda executivo da Yazoo, auxiliou Lin nas negociações com a plataforma de streaming Netflix. Firmado o contrato, o assassino se sentiu escanteado pelo colega e, pouco tempo depois, o bilionário foi levado às pressas para o hospital após tomar uma xícara de chá. Ao fim dos 10 dias de sua internação, Lin não resistiu e morreu aos 39 anos. Segundo a Justiça chinesa, mais 4 pessoas foram envenenadas pelo condenado entre setembro e dezembro de 2020, mas sobreviveram. Xu foi preso em 18 de dezembro do mesmo ano.

Para Lin, levar a trilogia literária de Cixin Liu para as telas era um grande sonho, pelo qual desembolsou milhões de dólares em 2014, quando adquiriu os direitos. Após produzir o videogame Game of Thrones: Winter is Coming em 2019, o empresário se aproximou dos roteiristas David Benioff e D. B. Weiss, criadores da série da HBO, e com eles iniciou o desenvolvimento. Antes disso, Xu Yao era chefe da divisão Three-Body Universe da empresa, criada em 2017 para supervisionar a propriedade. O motivo da fúria homicida teria sido sua despromoção e corte salarial por mau desempenho.

De acordo com documentos judiciais coletados pela revista financeira Caixin, Xu construiu um laboratório em Xangai para testar diferentes venenos em animais domésticos, inspirado pelo protagonista químico do seriado Breaking Bad. O próximo passo teria sido envenenar colegas de trabalho com cloreto de metilmercúrio até chegar à substância fatal que encerrou a vida de seu chefe.

Em entrevista ao Hollywood Reporter, Benioff lamentou a morte do parceiro de negócios: “Esperamos de tudo neste negócio, mas envenenamento não costuma ser um dos problemas”.

