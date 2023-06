Na onda de ‘Succession’, 5 séries com famílias ricas – e um tanto podres

Quase um personagem da série Succession, a riqueza abundante era parte intrínseca da vida e dos hábitos da família Roy, formada por Logan (Brian Cox) e seus quatro filhos problemáticos. A peculiar vida dos super-ricos anda em alta na TV, especialmente na comédia. Aos órfãos de Succession, confira a seguir outras séries com famílias podres e muito ricas que valem uma espiada.

The Righteous Gemstones

Disponível na HBO Max

Um pastor evangélico americano construiu um império que vem sendo disputado pelos três filhos. O trio extrapola com frequência os limites do bom senso e do bom gosto. O roteiro é extremamente ácido e saboroso, fazendo a família Roy parecer um bando de cordeirinhos.

The Other Two

Disponível na HBO Max

Um adolescente se torna um fenômeno na música. Em seguida, sua mãe conquista o destaque que sempre almejou como apresentadora de TV. A projeção e o dinheiro abundante eram metas da família, formada ainda por dois irmãos fracassados, mas em contínua tentativa de vencer no show business. Uma comédia divertida sobre as peculiaridades dos ricos e famosos.

Yellowstone

Disponível na Paramount+

O drama de faroeste moderno chegou a ser chamado de “Succession republicano”, com direito a armas e uma dose extra de violência. Nela, um fazendeiro ricaço vive em conflito com todos que querem pegar um pedaço de seus muitos hectares de terra: de uma reserva indígena próxima, ao governo americano passando por empresários do ramo imobiliário. Entre seus filhos estão desde os que abandonaram de vez o desejo pelo poder e dinheiro e outros que são cada vez mais sedentos.

WeCrashed

Disponível na Apple TV+

Inspirada em uma história real, a minissérie acompanha a ascensão e queda de Adam Neumann (vivido por Jared Leto), um empresário ambicioso e criativo, que acabou se enrolando na Justiça por seus métodos antiéticos para ganhar mais e mais dinheiro. Ele é casado com Rebekah (papel de Anne Hathaway), uma socialite natureba. Ao longo da trajetória, o casal se torna imbatível e um tanto descolado da realidade, uma dinâmica curiosa de se assistir.

Schitt’s Creek

Disponível na Paramount+ e na Pluto TV

A família Rose perde sua fortuna de um dia para o outro por causa de uma fraude financeira. O casal e seus dois filhos adultos, acostumados com o bom e o melhor, do nada, precisam se adaptar a uma vida de privações quando se mudam para a cidadezinha que dá nome à série. Pobres no banco – e pobre de espírito –, o grupo diverte ao mostrar a distância entre a vida real e os privilégios dos milionários.