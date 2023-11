Morre a atriz Elizangela, estrela de novelas da Globo, aos 68 anos

Segundo o órgão, Elizangela deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma parada cardiorrespiratória depois de ser atendida pelo SAMU. Tentativas de reanimação foram feitas na ambulância e no hospital, mas a atriz não resistiu.

Nascida no Rio de Janeiro, a atriz começou a carreira na televisão ainda criança, apresentando programas infantis como Essa Gente Inocente e Capitão Furacão. Em 1971, fez sua estreia em novelas da Globo no folhetim O Cafona.Entre suas personagens mais famosas, então figuras de alma cômica e extravagantes, como a Marilda de Roque Santeiro (1985), a Noêmia de O Clone (2001), e a corajosa Aurora Duarte, mãe de Bibi Perigosa (Juliana Paz) em A Força do Querer. Ela estava afastada das telas desde 2019, quando fez uma participação em A Dona do Pedaço.

Ao longo da vida, Elizangela também apostou na carreira musical, e fez sucesso com a música Pertinho de Você, que chegou aos topos das paradas musicais em 1978.

Continua após a publicidade

Durante a pandemia, Elizangela foi abertamente contra a vacinação, e não recebeu nenhuma dose do imunizante contra a covid-19. “Penetração forçada sem consentimento é estupro. Meu corpo minhas regras”, chegou a declarar ela. Em 2022, a atriz chegou a ser internada com sequelas respiratórias graves da doença, e quase foi intubada. A recusa em se vacinar lhe custou um papel em travessia — ela chegou a ser convidada por Gloria Perez, mas a emissora tinha uma política que exigia vacinação de todos os seus funcionários, vetando sua participação.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial