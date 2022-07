Membro da equipe de ‘Law & Order: Organized Crime’ é morto a tiros em set

Um funcionário da produção de Law & Order: Organized Crime foi morto a tiros em um set de gravação da série em Nova York na manhã desta terça-feira, 19. Segundo a Variety, seriam rodadas cenas da terceira temporada do drama policial. O membro da equipe estava dentro de seu carro estacionado na rua quando uma pessoa desconhecida se aproximou do veículo, abriu a porta e atirou contra a vítima, que teve sua identidade preservada.

O estúdio Universal Television emitiu um comunicado em conjunto com a emissora NBC. “Ficamos terrivelmente tristes e chocados ao saber que um de nossos membros da equipe foi vítima de um crime nesta manhã e morreu. Estamos trabalhando com a polícia local enquanto eles continuam investigando. Nossos corações estão com sua família e amigos e pedimos que respeitem a privacidade deles durante esse período”, diz a nota. O funcionário estava por volta das 5h15 no local no bairro de Greenpoint, no Brooklyn, guardando vaga para a chegada do resto da equipe de gravação. Ainda não se sabe a motivação do crime.

Law & Order: Organized Crime é uma série derivada de Law & Order: Special Victims Unit, da franquia Law & Order. Organized Crime é protagonizada por Christopher Meloni. As séries da NBC costumam ser transmitidas no Brasil pelo Universal Channel, na TV paga.