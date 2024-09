Mediador de debate na TV Cultura, Leão Serva lamenta cadeirada: ‘Triste’

Mediador do debate que culminou em uma cadeirada de José Luiz Datena em Pablo Marçal na noite de domingo, 15, na TV Cultura, o jornalista Leão Serva viralizou nas redes sociais ao gritar a frase “Datena, não!” ao ver o apresentador que concorre à prefeitura de São Paulo pelo PSDB partir para cima do rival do PRTB com um banco. Após o confronto, Serva lamentou a cena, a que definiu como “triste”.

“É preciso dizer que nós tínhamos uma expectativa de tensão, porque o histórico dos debates anteriores indicava isso. Nós fizemos regras bastante rígidas para evitar isso, inclusive com punições de três níveis — o terceiro era a expulsão do debate. Mas nós não imaginávamos que isso ia acontecer, porque nós estamos às vésperas da eleição, agora é o momento que os candidatos têm que convencer os eleitores a votarem nele, e aconteceu isso”, começou o mediador em conversa com a reportagem da própria TV Cultura.

“E eu acho que eu fiquei, claro, como toda a TV Cultura e com toda a televisão brasileira, fiquei triste de isso ter acontecido em um debate que eu estava conduzindo. Mas que o mundo inteiro, a polarização, e o clima da política têm atingido níveis bastante complicados em todos os cantos do mundo”, completou o apresentador.

O que aconteceu

José Luiz Datena deu uma cadeirada em Pablo Marçal após provocações do coach com acusações de assédio contra Datena, que se defendeu dizendo que o processo por assédio citado por Marçal havia sido extinto por falta de provas e que a própria acusadora admitira ter mentindo na ação.

Confira o vídeo do momento:

