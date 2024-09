TV Cultura se pronuncia sobre cadeirada de Datena em Marçal durante debate

O debate entre candidatos à prefeitura de São Paulo transmitido pela TV Cultura na noite de domingo, 15 de setembro, se tornou muito mais acalorado que o imaginado quando José Luiz Datena (PSDB) ergueu uma das cadeiras do recinto e a atirou sobre a cabeça de Pablo Marçal (PRTB), rival que o desafiava a agredi-lo em sua fala. A cadeirada levou a um intervalo comercial adiantado, durante o qual jornalistas, candidatos e seguranças se uniram para apartar a briga. Após o ataque, Datena foi expulso da conversa e Marçal deixou o recinto, encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês, onde recebeu atendimento médico. Pega de surpresa pelo ocorrido, a emissora garante em comunicado oficial que todas as medidas apropriadas foram tomadas. Confira o parecer na íntegra:

A TV Cultura lamenta o episódio ocorrido durante o Debate com candidatos à Prefeitura de São Paulo, neste domingo (15/9), envolvendo os candidatos José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB).

A emissora reitera que, após a agressão, todas as providências foram tomadas, de acordo com as regras estabelecidas previamente — por escrito, entre a Cultura e as campanhas de todos os candidatos presentes —, incluindo a expulsão do candidato José Luiz Datena. Além disso, o Debate foi mantido mediante consulta e concordância dos demais candidatos.

Durante o ocorrido, todas as medidas, incluindo relacionadas à cobertura da imprensa, foram tomadas visando a segurança dos presentes no Teatro B32 e em consonância às regras deliberadas anteriormente.

Continua após a publicidade

A briga

Tudo começou com uma discussão entre os dois candidatos, durante a segunda interação entre eles. Datena foi sorteado para perguntar a Pablo Marçal, mas se recusou a questionar o oponente, que por sua vez utilizou o tempo de resposta para acusar, sem mencionar provas, o apresentador de ter cometido assédio. O coach declarou que Datena teria pago pelo silêncio de uma suposta vítima. “Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é… diferente, né?”, disse, citando trecho da música dos Racionais. “Você tocou na vagina dela?”, questionou o candidato do PRTB, que não explicou sobre a qual história se referia.

Datena se defendeu alegando que a acusação referida havia sido apurada pela polícia, que não encontrou provas. “A pessoa que me acusou se retratou publicamente e em cartório, pediu desculpas para mim e para minha família”, disse. A discussão se intensificou quando o apresentador da Band chamou o concorrente de “bandidinho” e, em troca, foi chamado de “arregão”. Marçal o provocou ao dizer que Datena não seria “homem” para agredi-lo, e o resto é história.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial