Ligação da mãe de Angus Cloud revela possível causa da morte de ator

A causa da morte do ator Angus Cloud, de Euphoria, ainda está sendo investigada, mas uma ligação da mãe do ator aponta para uma possível overdose. Segundo reportado pelo TMZ, ela teria encontrado o filho desacordado em casa e ligado para os bombeiros por volta das 11h30 da manhã. No telefonema, a mãe de Angus relata uma “possível overdose” e diz que o filho estava sem pulso.

Angus tinha 25 anos e foi declarado morto no local. Segundo o comunicado da família, ele enfrentava problemas de saúde mental há algum tempo e lidava havia uma semana com o luto pela morte do pai, descrito como seu melhor amigo. “Esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar sozinhos e em silêncio”, diz a nota.

Cloud estava no início de sua carreira e ficou mundialmente famoso por interpretar o traficante Fezco “Fez” O’Neill em Euphoria desde 2019. O personagem foi seu primeiro papel e passou a receber maior destaque na segunda temporada da série, lançada no ano passado. O ator também atuou em filmes como North Hollywood (2021) e The Line (2023). Recentemente, havia sido escalado para um novo longa de terror dos mesmos diretores de Pânico 6, em que contracenaria com a atriz mexicana Melissa Barrera. Cloud também chegou a fazer participações em videoclipes, como All Three, de Noah Cyrus, Cigarettes, de Juice WRLD’s, e Miamiii, de Becky G e Karol G.

