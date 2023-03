Leandro Karnal: “A internet estimula problemas de saúde mental”

Historiador e difusor da filosofia pop, Leandro Karnal publicou cerca de 20 livros, que venderam, juntos, mais de 1 milhão de cópias, sobre diversos temas das ciências humanas. Entre eles, O Dilema do Porco-espinho (Editora Planeta), que fala sobre solidão. Nas redes sociais, também fala sobre saúde mental a seus 10 milhões de seguidores. Entrevistado das Páginas Amarelas desta edição de VEJA, Karnal reflete sobre os malefícios da internet em uma era tão globalizada. “Acredito que nunca estaremos satisfeitos, porque sempre nos comparamos com o outro. É por isso que o budismo prega o desapego como forma de evolução espiritual. Hoje, eu vejo que as redes sociais estimulam mais problemas de saúde mental, como depressão, síndrome do pânico, insônia. Não é à toa que tantos buscam uma fórmula para serem felizes”, pontua.

Questionado sobre como enfrentar o medo da solidão, Karnal é enfático. “Solidão é um mal. Eu sugiro a solitude, que é a solidão produtiva. Estar sem ninguém não significa estar sozinho. Então, é importante saber aproveitar o tempo consigo mesmo, fazendo algo de que se goste. Estamos cercados de pessoas, mas quantidade não significa qualidade: é necessário filtrar as companhias”.

