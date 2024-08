José Inocêncio morre em ‘Renascer’? Relembre o desfecho da versão original

O remake de Renascer está se aproximando de sua reta final, e recai sobre a adaptação atual da Globo a expectativa de fazer jus ao desfecho da trama original: o fim da história escrita por Benedito Ruy Barbosa precisou ser dividido em duas partes, com a última mostrada excepcionalmente em um sábado, no dia 13 de novembro de 1993, e uma reprise no domingo seguinte. Se a versão de Bruno Luperi seguir o roteiro de 1993, José Inocêncio (Marcos Palmeira) vai se despedir do público com uma morte emocionante.

Como José Inocêncio morre em ‘Renascer’?

O agricultor de cacau, interpretado à época por Antônio Fagundes, morreu nos braços de João Pedro, o filho caçula que ele rejeitara a vida inteira porque seu amor, Maria Santa, morrera no parto do garoto.

O fazendeiro leva quatro tiros em uma tocaia de Teodoro, substituído na nova versão por Egídio (Vladimir Brichta). Os disparos não são suficientes para matá-lo, mas deixam o fazendeiro em uma cadeira de rodas. Teimoso, ele decide um tempo depois ir sozinho até a venda de Norberto, mas acaba caindo da cadeira em meio a um temporal e fica largado na mata até ser encontrado por João Pedro.

Vendo o sofrimento do pai, o caçula de Inocêncio vai até o pé de jequitibá e retira o facão que Inocêncio fincara ali anos atrás, selando um pacto com o diabo para fechar seu corpo e impedi-lo de morrer. Com isso, o protagonista volta a ser mortal, e sucumbe aos ferimentos pouco depois — mas não sem antes se declarar ao filho caçula e pedir perdão por nunca ter dito que o amava. Com o perdão do rebento, ele dá o último suspiro e é recebido por Santinha em um plano espiritual, onde eles seguem juntos por toda a eternidade.

Não se sabe, ainda, se o fim a da história vai ser exatamente o mesm0, mas a sensitiva Inácia (Edvana Carvalho) já alertou o patrão em episódios recentes sobre uma tocaia que pode dar fim à sua vida. Por isso, é esperado que ao menos parte do arco original seja mantida.

