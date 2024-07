Final feliz com Inocêncio? Saiba o que acontece com Aurora em ‘Renascer’

Em Renascer, José Inocêncio (Marcos Palmeira) passou a vida amargurado com a morte de Maria Santa (Duda Santos) no começo da história. Parte desse ressentimento fez com que o protagonista rejeitasse o filho João Pedro (Juan Paiva), já que a esposa tinha morrido no parto do caçula, e como forma de machucar o herdeiro, o fazendeiro acabou se casando com Mariana (Thereza Fonseca), ciente dos sentimentos do filho por ela. Agora separado da vilã que só causou discórdia na família, o coronel Inocêncio vê a perspectiva de viver um novo amor com Aurora (Malu Mader), fazendeira do Espírito Santo que arrematou seu coração nos capítulos exibidos no último mês na novela das 9 da Globo.

Na novela originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida pela emissora em 1993, Aurora foi interpretada por Mara Carvalho, e Inocêncio por Antônio Fagundes. Os dois se conheciam por volta do capítulo 161, quando o produtor de cacau visitava outra fazenda, em Goiás, na intenção de aprender a mexer com gado, e se encanta pela fazendeira, e eles têm uma noite de amor tórrida. No remake de Bruno Luperi, foi Aurora que chegou à fazenda de Inocêncio, com vontade de saber mais sobre cacau.

O que acontece com Aurora em Renascer?

O final do casal na versão antiga foi melancólico. Apaixonada, Aurora até tentou ser feliz ao lado de Inocêncio, propondo que ela se mudasse para Ilhéus ou ele fosse com ela para Goiás, mas o protagonista recusou a oferta, e a fazendeira retornou sozinha para casa. Já o coronel reatou com Mariana (Adriana Esteves), com quem ficou até morrer no fim da trama.

No remake, entretanto, Bruno Luperi pretende mudar o desfecho dos personagens e já escreveu capítulos em que José Inocêncio decide deixar Ilhéus para ir atrás de Aurora no Espírito Santo. Desiludido com Maria Santa que não o buscou para ficar com ela, ele decidirá seguir em frente finalmente. O patriarca pedirá o divórcio de Mariana, deixará José Bento (Marcelo Mello Jr.) a cargo da fazenda de cacau e terminará feliz com a nova amada — se o autor não mudar de ideia até o final da novela, prevista para acabar em setembro.

