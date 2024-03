Casamento, traições e mais: qual é o final de Damião em ‘Renascer’?

Em Renascer, Damião (Xamã) entra na novela das 9 da Globo para matar José Inocêncio (Marcos Palmeira) a mando de uma pessoa misteriosa — que mais tarde revela-se Mariana (Theresa Fonseca). O objetivo, porém, cai por terra quando o pistoleiro descobre Ritinha (Mell Muzzillo), a filha única de Inácia (Edvana Carvalho) e Chico (Mac Suara) na trama, e se apaixona perdidamente pela mocinha. Nesta semana, o jagunço conseguirá casar com a jovem beldade, mas essa história de amor está longe de ter um final feliz.

Na versão original escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida em 1993, Damião (então interpretado por Jackson Antunes) começa sua história apaixonado por Ritinha (Isabel Fillardis), mas se envolve com Eliana (Patrícia Pilar), com quem termina a novela. Se a adaptação de Bruno Luperi não mudar os planos — o que é o mais provável — Damião trairá Ritinha nos próximos capítulos com Eliana (Sophie Charlotte), a ex-mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas), um dos filhos de Inocêncio, e os dois passam a ter um caso. Quando a filha de Inácia descobre a infidelidade, ela se insinua para José Bento, outro herdeiro do protagonista, e eles também passam a ter um romance. Quando Ritinha engravida de Bento, ela até tenta fingir para Damião que ele é o pai, mas o empregado da plantação de cacau descobre a falcatrua e termina o casamento, obrigando o filho do patrão a assumir a jovem e a criança — movimento reforçado pelo fazendeiro.

Depois, Eliana herda as terras de Venâncio após ele morrer em uma emboscada destinada a Inocêncio. A mulher termina casada com Damião, com quem tem um filho, e morando na fazenda.

