Ibope trágico do remake de ‘Elas por Elas’ acende alerta na Globo

Atual novela das 6 da Globo, Elas por Elas registrou recorde negativo pela segunda vez no último sábado, 28. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, o remake escrito por Thereza Falcão e Alessandro Marson — da história originalmente criada por Cassiano Gabus Mendes — registrou apenas 14 pontos na Grande São Paulo mais uma vez. A primeira havia sido no sábado anterior, 21 de outubro. A emissora líder de audiência vem sofrendo uma crise de ibope com suas três novelas no ar no horário nobre.

Nos bastidores da Globo, a equipe de Fuzuê, atual novela das 7, já se movimenta para mexer na história de Gustavo Reiz, que agora conta com supervisão de Ricardo Linhares para acelerar a trama na busca de conquistar o público. Uma estratégia parecida pode ser aplicada em Elas por Elas, que vem sofrendo rejeição do público do horário, desacostumado com a modernidade que a história propõe. Com sete protagonistas, a novela das 6 tem um texto divertido, mas isso não está sendo suficiente para alavancar os números de audiência, cuja média é de 14 pontos.

